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Синоптики прогнозируют 30-градусную жару в Нижегородской области к 23 июня. Об этом нижегородский гидрометцентр сообщил 20 июня 2018 года.
Согласно информации, 20 июня, при прохождении атмосферного фронта сохранится неустойчивая погода с грозовыми кратковременными дождями и порывистым западным ветром. Температура воздуха днем +21°…+24°, ночью +12°…+15°.
С 21 по 23 июня атмосферное давление будет расти. Прогнозируется переменная облачность, без осадков. Преобладающее направление ветра юго-западное со скоростью 6-9 м/с. Минимальные значения ночью +15°…+18°, дневная температура воздуха 21 июня +23°…+25°, 22 июня +28°, к 23 июня температура воздуха достигнет +30°.
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