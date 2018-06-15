Последние новости рубрики Общество
20 июня 2018 17:18  [46] Нижегородский минобр обновил стратегию развития НГИЭУ
20 июня 2018 16:32  [309] Нижегородская мэрия не исключает преобразования МП "Единый центр муниципального заказа" в АО
20 июня 2018 16:12  [137] Соцкомитет ЗС НО отказался включить в повестку вопрос о назначении сроков обсуждения повышения пенсионного возраста
20 июня 2018 15:35  [121] Жители Ардатова Нижегородской области попросили Глеба Никитина обеспечить школу №1 новым зданием
20 июня 2018 13:41  [712] Новые тарифы на вывоз отходов в Нижегородской области будут сформированы к сентябрю 2018 года, - минэкологии
20 июня 2018 13:21  [141] Нижегородская Дума утвердила 14 дополнительных мест для размещения рекламных конструкций в городе
20 июня 2018 13:16  [518] Мэрия планирует направить около 16 млн рублей на реконструкцию дороги у станции метро "Пролетарская" в Нижнем Новгороде
20 июня 2018 12:57  [773] Синоптики прогнозируют 30-градусную жару в Нижегородской области к 23 июня
20 июня 2018 12:36  [136] Дума Нижнего Новгорода одобрила передачу ДК им. Орджоникидзе в собственность города
20 июня 2018 12:20  [220] Нижегородская администрация планирует представить программу ускоренного расселения жителей ветхого фонда в июле
Общество

Синоптики прогнозируют 30-градусную жару в Нижегородской области к 23 июня

20 июня 2018 12:57  [773] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют 30-градусную жару в Нижегородской области к 23 июня. Об этом нижегородский гидрометцентр сообщил 20 июня 2018 года.

Согласно информации, 20 июня, при прохождении атмосферного фронта сохранится неустойчивая погода с грозовыми кратковременными дождями и порывистым западным ветром. Температура воздуха днем +21°…+24°, ночью +12°…+15°.

С 21 по 23 июня атмосферное давление будет расти. Прогнозируется переменная облачность, без осадков. Преобладающее направление ветра юго-западное со скоростью 6-9 м/с. Минимальные значения ночью +15°…+18°, дневная температура воздуха 21 июня +23°…+25°, 22 июня +28°, к 23 июня температура воздуха достигнет +30°.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Погода
Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph