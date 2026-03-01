Эксклюзив
Общество

82 человека пропали в Нижегородской области в феврале

01 марта 2026 17:27 Общество
82 человека пропали в Нижегородской области в феврале

В феврале 2026 года поисково-спасательный отряд "Волонтер" обработал 82 обращения о пропаже людей в Нижегородской области. Статистику добровольцы опубликовали в социальных сетях.

По итогам проведенной работы 71 человек был найден живым, еще один - мертвым. В двух случаях помощь волонтеров не понадобилась. 

Судьба восьми человек остается неизвестной — их местонахождение пока не установлено.

Волонтеры также продолжают искать 38-летнего Владимира Еремеева. Мужчина пропал 5 февраля в Борском районе: он вышел почистить снег возле дома и не вернулся.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Нижегородской области удалось найти живыми более 1500 пропавших людей.

