82 человека пропали в Нижегородской области в феврале

В феврале 2026 года поисково-спасательный отряд "Волонтер" обработал 82 обращения о пропаже людей в Нижегородской области. Статистику добровольцы опубликовали в социальных сетях.
По итогам проведенной работы 71 человек был найден живым, еще один - мертвым. В двух случаях помощь волонтеров не понадобилась.
Судьба восьми человек остается неизвестной — их местонахождение пока не установлено.
Волонтеры также продолжают искать 38-летнего Владимира Еремеева. Мужчина пропал 5 февраля в Борском районе: он вышел почистить снег возле дома и не вернулся.
Ранее сообщалось, что в 2025 году в Нижегородской области удалось найти живыми более 1500 пропавших людей.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+