Общество

Три населенных пункта хотят объединить в Арзамасском округе

01 марта 2026 13:36 Общество
Три населенных пункта хотят объединить в Арзамасском округе

Фото: Александр Воложанин

В Арзамасе рассматривают возможность объединения села Пустынь, поселка Старая Пустынь и деревни Меньщиково. Об этом сообщили в администрации округа.

Инициативу выдвинули депутаты городской думы. Она связана с исполнением президентского поручения №1424 от 11 августа 2022 года, которое касается определения границ населенных пунктов.  

Отмечается, что сейчас возникают трудности с установлением четких границ Старой Пустыни и Меньщиково — их территории пересекаются и граничат с землями государственного лесного фонда. В связи с этим предлагается присоединить их к селу Пустынь, границы которого уже официально определены.  

В Старой Пустыни зарегистрировано 20 жителей, в Меньщиково — 15, в Пустыни — более 300 человек. В январе среди местных жителей провели опрос, и большинство участников поддержало объединение.  

Окончательное решение предстоит принять депутатам Законодательного Собрания. В случае одобрения все три населенных пункта станут единым селом Пустынь.  

Ранее сообщалось о планах изменить статус рабочего поселка Горбатовка в Дзержинске — его предлагают перевести из категории городских населенных пунктов в сельский поселок.

Добавим, что в Нижегородской области продолжается работа по устранению дублирующих названий. По данным на 1 января 2026 года, в регионе насчитывалось 95 населенных пунктов-тезок.

