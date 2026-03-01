Студенты ННГАСУ присоединятся к работе новой лаборатории по развитию городов Общество

Фото: ННГАСУ

Будущие геодезисты, а также специалисты в области землеустройства, кадастровой деятельности и управления земельными ресурсами, которые проходят обучение в Нижегородском государственном архитектурно-строительном университете (ННГАСУ), включатся в работу новой профильной исследовательской площадки – лаборатории градостроительной и геопространственной аналитики.

Лаборатория была создана в рамках соглашения между университетом и правительством Нижегородской области, которое подписали ректор вуза Дмитрий Щеголев и министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Дарья Шунаева в октябре 2025 года.

Появление лаборатории стало возможным благодаря участию ННГАСУ в программе академического лидерства «Приоритет-2030», входящей в национальный проект «Молодёжь и дети». Её деятельность также соответствует целям и задачам Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года и будет направлена на комплексное развитие территорий и подготовку высококвалифицированных специалистов для строительной отрасли региона.

На первой встрече перед студентами выступила Дарья Шунаева, она подробно рассказала о ключевых направлениях работы нового научно-исследовательского пространства.

«Задача развития опорных населенных пунктов - сформировать устойчивый каркас страны, формируя усиленные инфраструктурные кластеры в районных центрах и иных точках роста. Мы отслеживаем преобразования по 16 показателям. Это не просто статистика, а маркеры того, насколько качественной становится жизнь людей, а территория - привлекательной. Но за любой статистикой стоит работа. Чтобы быстро и стратегически правильно принимать решения о видах, параметрах и месте размещения новой инфраструктуры, перезагрузке существующей инфраструктуры, необходимо значительное количество исходных данных и нестандартной аналитики, которая не охватывается классическими документами территориального планирования. Для их формирования и была открыта лаборатория градостроительной и геопространственной аналитики. Именно она станет нашим инструментом проверки эффективности решений на земле», – отметила Дарья Шунаева.

Созданию лаборатории предшествовала масштабная совместная работа со студенческим и научным сообществом Нижегородской области. В прошлом году представители профильных органов власти региона совместно с преподавательским составом ННГАСУ сформировали техническое задание для студентов в рамках их учебных курсов. Выполняя практические задания и исследовательские работы, они подготовили отчетные материалы, которые были переданы в министерство. Разработки студентов приняли, и сейчас они используются при реализации реальных проектов. Таким образом, учащиеся не только получили возможность применить свои знания на практике, но и закрыли необходимую академическую часть за счет выполнения реальных кейсов.

«Для университета открытие лаборатории - это важный шаг в интеграции образования и реальной градостроительной практики. Наши студенты уже сегодня участвуют в решении актуальных задач развития территорий. Мы благодарны правительству региона за доверие и готовы продолжать готовить кадры, способные менять облик городов области к лучшему. Уверен, что совместная деятельность позволит нам не только дать студентам ценный опыт, но и внести весомый вклад в реализацию национальных целей развития», - заявил ректор ННГАСУ Дмитрий Щеголев.

Основной задачей лаборатории в 2026 году станет аналитическое сопровождение градостроительных решений. В частности, предстоит работа с домами первой волны индустриального домостроения и предшествующего периода. Речь идет о морально устаревших объектах: щитовых домах, а также каменных зданиях с деревянными перекрытиями, не имеющих необходимых инженерных сетей.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Молодежь и дети», который выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование», «Наука и университеты». Нацпроект направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей, воспитания ответственного и высоконравственного человека. Цели нацпроекта - строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Отдельное внимание уделено поддержке талантливой молодежи, в том числе молодых специалистов.