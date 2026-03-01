Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Общество

Нижегородским туристам дали рекомендации в связи с эскалацией на Ближнем Востоке

01 марта 2026 12:20 Общество
Нижегородским туристам дали рекомендации в связи с эскалацией на Ближнем Востоке

Фото: Кира Мишина

Генеральное консульство Российской Федерации в Дубае и Северных Эмиратах обратилось к россиянам, находящимся на территории ОАЭ, в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Рекомендации касаются в том числе нижегородцев, которые сейчас находятся в стране.

Граждан призвали соблюдать меры предосторожности, проявлять повышенную внимательность и отказаться от необязательных поездок. Также рекомендуется внимательно следить за официальными сообщениями государственных органов ОАЭ, прежде всего МВД и других компетентных служб, и строго выполнять их указания.

В консульстве подчеркнули, что важно опираться только на проверенную информацию и не распространять слухи и неподтвержденные сведения.
По данным властей ОАЭ, принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан, резидентов и туристов. Курортная и туристическая инфраструктура работает в штатном режиме, а объекты, представляющие потенциальный военный интерес, находятся на значительном удалении от туристических зон.

Россиянам, прибывшим в Эмираты с туристическими целями, советуют поддерживать связь с туроператорами и администрацией отелей, а также заранее уточнять статус рейсов у авиакомпаний.

Тем, кто следует транзитом через аэропорты ОАЭ или планирует вылет, следует учитывать возможные изменения в расписании, включая задержки и переносы рейсов, и заблаговременно проверять информацию у перевозчиков.

Дополнительные разъяснения будут публиковаться на официальном сайте Генконсульства и на ресурсах МИД России. Кроме того, гражданам рекомендовано установить мобильное приложение "Помощник за рубежом" и по возможности встать на консульский учет в Генконсульстве в Дубае.
В случае чрезвычайной ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью, необходимо обращаться по телефону экстренной связи Генерального консульства: +971504547754.

Напомним, утром 28 февраля США и Израиль нанесли удары по территории Ирана. В ответ Тегеран атаковал не только Израиль, но и как минимум четыре американские военные базы на Ближнем Востоке — в Катаре, Кувейте, ОАЭ и Бахрейне. В Объединенных Арабских Эмиратах в результате ударов были повреждены несколько туристических объектов, а также аэропорт в Дубае. В регионе закрыли воздушное пространство, из-за чего было отменено множество авиарейсов.

Ранее в Роспотребнадзоре дали рекомендации нижегородцам, что делать при задержке авиарейса.

Теги:
Туризм
