Проезд по М-12 подорожает со 2 марта Общество

Со 2 марта вырастет стоимость проезда по федеральной трассе М-12, проходящей через Нижегородскую область. Об изменении тарифов сообщили в компании "Автодор".

Актуальные тарифы по всем направлениям обещают опубликовать в ближайшее время. Уже известно, что поездка от Москвы до Казани для владельцев легковых автомобилей будет стоить 5250 рублей вместо прежних 4 825 рублей. Повышение связано с ежегодной плановой индексацией.

В компании подчеркнули, что, несмотря на ежегодную индексацию, действующие тарифы остаются значительно ниже предельных значений, установленных законодательством. А при регулярных поездках с транспондером и подключенной максимальной скидкой по программе лояльности стоимость будет ниже на 15%. В этом случае проезд по М-12 обойдется в 4462,5 рубля.

Одновременно с корректировкой цен "Автодор" вводит новые абонементы на участке трассы М-12 "Восток" в обход Нижнекамска и Набережных Челнов. Они начнут действовать также со 2 марта.

Ранее сообщалось, что проходящую через Нижегородскую область трассу М-12 хотят продлить до Тюмени.