Нижегородцы не могут вылететь из Дубая из-за закрытия неба над Ближним Востоком Общество

Нижегородцы застряли в Дубае после закрытия воздушного пространства над Объединенными Арабскими Эмиратами и другими странами Ближнего Востока. Об этом сообщает NewsNN со ссылкой на туроператоров.

Напомним, ограничения введены на фоне конфликта США с Ираном и Израилем. Удары пришлись и по территории Эмиратов, в том числе по районам рядом с аэропортом. Накануне взрывы прогремели в Дубае и Абу-Даби. На фоне обострения ситуации ряд стран региона — Бахрейн, Ирак, Катар, Кувейт и ОАЭ — полностью закрыли свое воздушное пространство для транзитных рейсов.

По словам представителей туриндустрии, нижегородцев, которые не смогли вернуться домой, разместят в гостиницах до прояснения ситуации с перелетами.

При этом число желающих отказаться от уже купленных туров в Эмираты остается небольшим. В отрасли отмечают, что перевозчики планируют выполнять рейсы в обход закрытых зон, если это позволит обстановка.

По данным АТОР, не менее 50 тысяч россиян застряли в ОАЭ из-за закрытия неба на Ближнем Востоке, еще до 8 тысяч россиян - в третьих странах, которые использовали как транзитные хабы на пути в Азию и на острова Индийского океана.

28 февраля власти ОАЭ заявили, что возьмут на себя расходы по размещению и обеспечению пассажиров, застрявших в стране, и гарантируют предоставление базовых услуг на период операционных изменений.

Ранее с Роспотребнадзоре рассказали нижегородцам, что делать при задержке авиарейса.