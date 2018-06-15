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Экономика

Нижегородское минэкономразвития заявляет о положительном балансе между выбывающими из области и новыми юрлицами

20 июня 2018 15:37  [121] Экономика
Игорь Норенков

Игорь Норенков

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Нижегородское минэкономразвития заявляет о положительном балансе между выбывающими из области и новыми юрлицами. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании комитета по экономике и промышленности Законодательного собрания региона 20 июня 2018 года.

Министр экономического развития и инвестиций региона Игорь Норенков представил членам комитета основные показатели социально-экономического развития Нижегородской области в первом квартале 2018 года. Он сообщил, что положительные показатели фиксировались по всем основным направлениям: инвестициям, промышленному производству, жилищному строительству, потребительскому спросу, зарплатам, состоянию рынка труда.

Депутат Владимир Буланов (КПРФ) попросил министра прокомментировать информацию о выбывших из реестра юрлиц 18 тысяч хозяйствующих субъектов, которые были зарегистрированы в Нижегородской области. Норенков эту цифру подтвердил, однако отметил, что большинство выбывших из реестра юрлиц не вели деятельность.

"Фактически общий баланс между предприятиями, которые выбыли, и вновь зарегистрированными у нас положительный", - сказал Норенков.

Напомним, полпред президента РФ в ПФО Олег Машковцев в марте сообщал, что в 2017 году 18,5 тысячи юридических лиц покинули Нижегородскую область, что в три раза больше, чем в 2015 году. Зарегистрировалось 9 тысяч новых юрлиц.

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