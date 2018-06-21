Долг населения Дзержинска и Кстова перед нижегородским филиалом "Т Плюс" на 1 июня составил почти 1 млрд рублей Бизнес

Общая сумма просроченной задолженности населения Дзержинска и Кстова за отопление и горячую воду по данным на 1 июня составила почти 1 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского филиала ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" 21 июня 2018 года.

"Сумма задолженности огромная, поэтому мы усиливаем работу с судами и судебными приставами. Должники, отправляющиеся в отпуск, должны понимать, что на вокзале или в аэропорту им придется сдать билет и внести деньги в счет исполнения судебного решения, по требованию представителей службы судебных приставов", - отметил директор Нижегородского филиала ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров.

Для напоминания о задолженности филиал компании совместно с ООО "ЕРКЦ" проводит акцию "В отпуск без долгов". В рамках акции проводится активная информационно-разъяснительная работа в отношении должников. Информация размещается на оборотной стороне квитанций, в офисах продаж и обслуживания клиентов компаний, СМИ.

Так, о наличии задолженности за коммунальные услуги жителю ежемесячно напоминают в квитанции ЕРКЦ в столбце "Общий долг справочно". "В настоящее время активно применяется упрощенная приказная система судопроизводства, и о подаче документов в суд должник чаще всего узнает после вынесения решения суда. Эта информация – первый знак того, что в отношении должника уже могут формироваться документы для подачи в суд. Оплатить долг за отопление и горячую воду до подачи документов в суд - единственное правильное решение, чтобы избежать неприятностей во время запланированного отпуска", - говорится в пресс-релизе.

Если у клиента нет возможности сразу оплатить долги и документы в суд на него еще не направлены, то "Т Плюс" рекомендует незамедлительно обратиться в отдел по сбору денежных средств ЕРКЦ по телефонам: 8 (8313) 314-496, 314-349, 314-498.

Как сообщалось ранее, по данным на 1 мая задолженность потребителей данных городов составляла более 1,2 млрд рублей.

Напомним, что по данным на конец мая долг юрлиц Кстова и Дзержинска перед "Т Плюс" вырос на 21% и составил 809 млн рублей.