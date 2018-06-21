Профильный комитет ЗС НО одобрил выделение 20 млн рублей на приобретение хоккейных бортов для КРК "Нагорный" Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Комитет по бюджету и налогам Законодательного собрания Нижегородской области одобрил для принятия в двух чтениях очередные изменений в закон об областном бюджете на 2018 год. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании комитета, 21 июня 2018 года.

Проект изменений в закон об областном бюджете членам комитета представила министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима. По ее словам, внесение изменений связано главным образом с необходимостью увеличения расходов на поддержку местных инициатив, а также с изменением объема безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Так, от правительства РФ в регион поступило 3,3 млрд рублей, которые будут направлены на ликвидацию объектов накопленного экологического ущерба в Дзержинске (шламонакопитель "Белое море", свалка промышленных отходов "Черная дыра" и полигон ТБО "Игумново" – прим. НИА "Нижний Новгород").

Что касается расходов, 20 млн рублей будет направлено на обеспечение допуска арены КРК "Нагорный" к сезону КХЛ 2018-2019. Средства пойдут на приобретение хоккейных бортов, что необходимо сделать в соответствии с требованиями Технического регламента КХЛ.

Еще 56,6 млн рублей будет направлено на предоставление субсидий на поддержку местных инициатив, 5,7 млн рублей – на ремонт малой чаши бассейна МБУ ДО "СДЮСШОР "Заря", 1,2 млн рублей – на обеспечение работы колл-центра на базе ГБУ "Нижегородский туристско-информационный центр".

В соответствии с изменениями доходы бюджета возрастут на 3,442 млрд рублей и составят 149,832 млрд рублей, расходы увеличатся также на 3,442 млрд рублей и составят 152,838 млрд рублей, дефицит останется без изменений – 3,006 млрд рублей.