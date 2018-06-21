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Бизнес

Спрос на полисы с телемедициной ВТБ Страхования увеличился в пять раз за пять месяцев 2018 года

22 июня 2018 15:40  [248] Бизнес

Спрос на полисы с телемедициной ВТБ Страхования увеличился в пять раз за пять месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом пресс-служба компании сообщила 22 июня.

Согласно информации, за первые пять месяцев 2018 года компания реализовала 116 тысяч страховых полисов, включающих сервис телемедицины. Наибольшей популярностью пользовались продукты "Ваш личный доктор" и "Личный врач". Телемедицина позволяет получать удаленные онлайн-консультации педиатров и терапевтов, а также профильных врачей-специалистов, практикующих в ведущих лечебных учреждениях страны, по более чем 40 направлениям (кардиологии, эндокринологии, гинекологии и многим другим). Полис позволяет, не приходя в клинику, узнать второе медицинское мнение врачей высшей категории по ранее установленному диагнозу и плану лечения, загружать и хранить результаты анализов и обследований, создать медицинскую историю в электронном виде.

"Безусловно, перед нами не стоит задача полностью заменить телемедициной необходимость личного посещения врача. Это невозможно и неправильно. Но довольно часто консультация врача не требует визита в поликлинику. Кроме того, по полису можно получить рекомендации опытных врачей, признанных экспертов своей специальности. Это актуально для жителей отдаленных населенных пунктов, где нет возможности прийти к специалистам такого уровня, а поездки в крупные медицинские центры требуют времени и денег. Также этот сервис очень полезен и для жителей больших городов, так как помогает сэкономить время на дорогу и получить круглосуточный доступ семь дней в неделю к лучшим докторам", - пояснил первый заместитель генерального директора ВТБ Страхование Олег Меркулов.

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