УАЗ сгорел в Кстовском районе Нижегородской области 24 июня Происшествия

фрагмент видео от очевидцев Фото: группа "ЧП-ДТП Нижний Новгород"

УАЗ сгорел в Кстовском районе Нижегородской области 24 июня 2018 года.

Согласно оперативной информации ГУ МЧС РФ по региону, в 17:46 в ЦУКС поступило сообщение о загорании транспортного средства на 432 км трассы М-7 "Волга". В результате пожара автомобиль обгорел на площади 6 кв. метров. Для ликвидации последствий пожара от МЧС привлекались пять человек и одна машина.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, на выезде из Кстова сгорел УАЗ-"буханка".