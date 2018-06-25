фрагмент видео от очевидцев
УАЗ сгорел в Кстовском районе Нижегородской области 24 июня 2018 года.
Согласно оперативной информации ГУ МЧС РФ по региону, в 17:46 в ЦУКС поступило сообщение о загорании транспортного средства на 432 км трассы М-7 "Волга". В результате пожара автомобиль обгорел на площади 6 кв. метров. Для ликвидации последствий пожара от МЧС привлекались пять человек и одна машина.
Как сообщают очевидцы в соцсетях, на выезде из Кстова сгорел УАЗ-"буханка".
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