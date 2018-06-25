Провал асфальта произошел в микрорайоне Мещерское озеро в Нижнем Новгороде 25 июня Общество

Фото: Намик Кадырлеев

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Провал асфальта произошел в микрорайоне Мещерское озеро в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили очевидцы в соцсети Facebook 25 июня 2018 года.



Яма, по словам очевидцев, образовалась сегодня в районе 10-11 часов утра, провал составил несколько метров в ширину и глубину. На место выехали сотрудники полиции.

Место обрушения находится на пересечении ул. Пролетарской и Мещерского бульвара. Агентство направило запрос в ОАО "Нижегородский Водоканал", АО "Теплоэнерго" и администрацию города для выяснения причин произошедшего.

В пресс-службе АО "Теплоэнерго" ответили, что данные сети, по городской схеме размещения, к ним не относятся.