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ПФО сохранил второе место по числу DDoS-атак в России

30 июля 2026 17:18 Общество
ПФО сохранил второе место по числу DDoS-атак в России

Фото: пресс-служба МТС

Приволжский федеральный округ по итогам первого полугодия 2026 года оказался на втором месте среди регионов страны по количеству DDoS-атак. Об этом сообщили в компании RED Security, входящей в группу МТС.

За шесть месяцев в ПФО было отражено более 2,5 тысячи DDoS-атак — это около 16% от всех подобных инцидентов, зафиксированных в российских регионах. По этому показателю округ сохраняет вторую позицию второй год подряд.

Среди городов наиболее часто подвергались атакам Самара, Ижевск, Казань и Нижний Новгород.

Чаще всего целью злоумышленников становились организации в сфере информационных технологий, финансовые компании и промышленные предприятия. По оценке экспертов, такие действия киберпреступников направлены на нарушение работы ключевых цифровых сервисов и компаний, обеспечивающих устойчивость экономики региона.

Пик активности пришелся на май. Аналитики компании не исключают политическую мотивацию хакеров: такие «акции» нередко приурочиваются к крупным государственным праздникам, включая День Победы.

Самая продолжительная DDoS-атака в Поволжье длилась более суток, а ее максимальная мощность достигла 133 Гбит/с. Анализ показывает, что по сравнению с прошлым годом интенсивность атак снизилась, однако их длительность увеличилась.

Как отметил директор телекоммуникационной компании в Нижегородской области Андрей Белов, регион остается привлекательной целью для киберпреступников из-за концентрации промышленных предприятий, финансовых организаций и IT-компаний. Их остановка может привести к серьезному экономическому ущербу и общественному резонансу. Поэтому кибербезопасность перестала быть дополнительной услугой — сегодня это базовое условие работы и сохранения доли рынка.

«МТС предоставляет предприятиям региона комплексную защиту: от фильтрации трафика на сетевом уровне до консультаций наших специалистов по информационной безопасности. Мы берем отражение угроз на себя, чтобы компании могли сосредоточиться на профильной деятельности», — отметил он.

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Теги:
Интернет Кибербезопасность МТС
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