Эксклюзив
Пять ошибок, мешающих продать квартиру
Минэнерго дало добро на АЭС в Нижегородской области
Как теперь заправляться в Нижнем Новгороде: ответы на главные вопросы
Эксклюзив
Как обезопасить себя на отдыхе за границей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
30 июля 2026 18:30
Нижегородцы смогут отслеживать общественный транспорты через чат-бот
30 июля 2026 18:00
Эксклюзив
Юрист рассказал, можно ли нижегородцам пользоваться Telegram
30 июля 2026 17:37
Куда уходит лето: Wink знает, чем заняться в августе
30 июля 2026 17:34
Ожирением страдает до 30% взрослого населения Нижегородской области
30 июля 2026 17:21
ККС досрочно лишила полномочий Шахунского судью Пашкевича
30 июля 2026 17:18
ПФО сохранил второе место по числу DDoS-атак в России
30 июля 2026 16:38
Эксклюзив
Семь нижегородских школ не откроются 1 сентября из-за ремонта
30 июля 2026 16:27
Дом-музей академика Харитона в Сарове признали ОКН
30 июля 2026 16:19
Нижегородская область заняла 4-е место в национальном рейтинге инновационного развития
30 июля 2026 16:03
Конкурс на расширение Ново-Стригинского кладбища объявили в четвертый раз
Общество

ККС досрочно лишила полномочий Шахунского судью Пашкевича

30 июля 2026 17:21 Общество
ККС досрочно лишила полномочий Шахунского судью Пашкевича

Фото: Александр Воложанин

Квалификационная коллегия судей Нижегородской области досрочно прекратила полномочия судьи Шахунского межрайонного суда Дениса Пашкевича. Такое решение было принято 30 июля на внеочередном заседании ККС.

Как сообщили на сайте коллегии, судью привлекли к дисциплинарной ответственности. Ему назначили дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий с лишением шестого квалификационного класса. Суть претензий не сообщается.

Решение может быть обжаловано в судебном порядке или в Высшую квалификационную коллегию судей РФ.

Ранее ККС уже принимала похожие решения в отношении бывших судей Нижегородского областного суда Вячеслава Сапеги и Виктора Фомина. Их лишили статуса судей в отставке из-за несоблюдения антикоррупционных ограничений. Это означает, что они утратили все положенные должностные привилегии.

Ранее в отношении двух судей были инициирована проверка из-за активов, оформленных на их семьи, которые не соответствуют официальным доходам. В марте суд обратил в доход государства 35 объектов недвижимости и автомобиль BMW X6 XDRIVE 30D, оформленные на родственников Фомина. Позже суд также постановил обратить в доход государства более 100 млн рублей, находившиеся на счетах его матери.

Весной 2026 года суд также постановил обратить в доход государства имущество Вячеслава Сапеги общей стоимостью 54 млн рублей.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Отставки Суд
Поделиться:
Новости по теме
29 июля 2026 17:09
У нижегородского депутата арестовали 585 коров
18 июня 2026 16:58
Нижегородского экс-судью Сапегу лишили почетной отставки
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Ультрадистанции и ночной заплыв по Волге: как прошёл X-WATERS-2026
26 июля 2026 18:46
Ультрадистанции и ночной заплыв по Волге: как прошёл X-WATERS-2026
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных