ККС досрочно лишила полномочий Шахунского судью Пашкевича Общество

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Квалификационная коллегия судей Нижегородской области досрочно прекратила полномочия судьи Шахунского межрайонного суда Дениса Пашкевича. Такое решение было принято 30 июля на внеочередном заседании ККС.

Как сообщили на сайте коллегии, судью привлекли к дисциплинарной ответственности. Ему назначили дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий с лишением шестого квалификационного класса. Суть претензий не сообщается.

Решение может быть обжаловано в судебном порядке или в Высшую квалификационную коллегию судей РФ.

Ранее ККС уже принимала похожие решения в отношении бывших судей Нижегородского областного суда Вячеслава Сапеги и Виктора Фомина. Их лишили статуса судей в отставке из-за несоблюдения антикоррупционных ограничений. Это означает, что они утратили все положенные должностные привилегии.

Ранее в отношении двух судей были инициирована проверка из-за активов, оформленных на их семьи, которые не соответствуют официальным доходам. В марте суд обратил в доход государства 35 объектов недвижимости и автомобиль BMW X6 XDRIVE 30D, оформленные на родственников Фомина. Позже суд также постановил обратить в доход государства более 100 млн рублей, находившиеся на счетах его матери.

Весной 2026 года суд также постановил обратить в доход государства имущество Вячеслава Сапеги общей стоимостью 54 млн рублей.