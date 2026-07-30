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Концепцию молодежного туризма до 2035 года представили в Нижнем Новгороде

30 июля 2026 18:48 Общество
Концепцию молодежного туризма до 2035 года представили в Нижнем Новгороде

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде представили единую концепцию развития молодежного туризма до 2035 года. Ее разработали участники окружного образовательного интенсива, посвященного развитию молодежного туризма в Приволжском федеральном округе, сообщает ИА «НТА-Приволжье».

Согласно концепции, путешествия должны стать частью взросления молодых людей, помогая им в профессиональном самоопределении, личностном развитии и знакомстве с культурой страны.

План реализации разделен на три этапа. До 2028 года предполагается создать единые стандарты и систему управления, затем — запустить цифровую платформу и распространить успешные практики, а к 2035 году сделать программы доступными во всех регионах России.

Концепция рассчитана на молодежь от 14 до 35 лет. Для школьников, студентов, работающей молодежи и молодых семей предложены разные форматы поездок — от образовательных экскурсий и профориентационных туров до семейных лагерей и слетов.

Главная идея проекта — сделать молодого туриста не просто гостем, а активным участником жизни территории. Предполагается, что путешествия будут включать общественно полезные и экологические инициативы. Девиз концепции — «Открывая себя, мы создаем Россию».

«У нас история молодежного туризма приходит из советского времени — молодежные стройки, лагеря, поездки. Задача была именно в пользе для страны, для государства, для общества. В принципе, сейчас „Больше чем путешествие“ определяется именно так — основная цель молодежного туризма — общественная значимость», — пояснил заместитель министра туризма и промыслов Нижегородской области Александр Захарычев.

Министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева добавила, что в рамках интенсива были представлены проекты, отражающие современные туристические тренды, включая сельский туризм, «монастыринг» и отдых в санаториях.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в России изменятся правила продажи туров.

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Теги:
Молодежь Путешествия Туризм
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