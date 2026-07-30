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Общество

Нижегородцы смогут отслеживать общественный транспорты через чат-бот

30 июля 2026 18:30 Общество
Нижегородцы смогут отслеживать общественный транспорты через чат-бот

Фото: ЦРТС

Нижегородцы получили возможность следить за движением общественного транспорта в новом чат-боте (https://max.ru/transport_nn_bot). Сервис под названием «Транспорт Нижегородской области» запустил в мессенджере Max Центр развития транспортных систем.

Бот позволяет определить ближайшие остановки по геолокации и узнать, через сколько минут к ним подойдет нужный автобус, трамвай или троллейбус. Пользователям также доступны расписание и интерактивная карта с отображением маршрутов в режиме реального времени.

В ЦРТС добавили, что новый цифровой инструмент стал дополнительным каналом информирования пассажиров, особенно там, где нет «умных» остановок.

Чат-бот уже включен в «белый список» сайтов. Найти его можно в мессенджере по названию «Транспорт Нижегородской области».

Сейчас сервис работает в тестовом режиме и доступен в десяти городах — Нижнем Новгороде, Кстове, Арзамасе, Дзержинске, Балахне, Боре, Городце, Заволжье, Богородске и Лыскове. В дальнейшем его планируют поэтапно запустить и в других крупных населенных пунктах региона.

Жителей призывают подключаться к боту, оценивать его работу и направлять предложения по улучшению через сообщество «Маршрутная сеть Нижегородской агломерации ЦРТС» во «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что нижегородцы могут оценивать поездки в транспорте по QR-коду.

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Теги:
Общественный транспорт ЦРТС
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