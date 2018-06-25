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Общество

Благоустройство объектов по федпрограмме в Дзержинске Нижегородской области стартует 1 июля

25 июня 2018 14:09  [76] Общество

Фото: Google maps

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Благоустройство бульвара Космонавтов, парка "Радуга" и 44 дворовых территорий в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" начнётся в Дзержинске Нижегородской области с 1 июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации Дзержинска 25 июня 2018 года.

Как уточнили в МБУ "Город", на бульваре Космонавтов полностью заменят освещение, брусчатку, малые архитектурные формы (лавочки и урны), отреставрируют входную группу и установят новый остановочный павильон. На территории парка "Радуга" появится спортивная площадка с тренажерами для маломобильных дзержинцев, брусчатка, резиновое покрытие на площадке для игры в боччу, новое освещение. На дворовых территориях положат асфальт, установят лавочки и урны, проведут освещение. На реализацию программы из бюджетов всех уровней выделено 63 млн рублей.

"На данный момент готовится к подписанию контракт с компанией ООО "Генмонтажстрой". Подрядчик обязуется закончить все работы по благоустройству дворов и общественных пространств к концу августа", - рассказала директор МБУ "Город" Арина Ражина.

Напомним, что за благоустройство бульвара Космонавтов проголосовало большинство жителей Дзержинска, и администрация города планировала привлечь к работе над этим проектом учреждения социальной сферы, культуры, образования.

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