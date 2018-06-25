Суд приговорил двух нижегородцев к двум годам колонии за хищение золотых украшений у женщин Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд приговорил двух нижегородцев к двум годам колонии за хищение золотых украшений у женщин. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижнего Новгорода 26 июня 2018 года.

Установлено, что в августе 2017 года с интервалом в неделю двое нижегородцев 20 и 21 года на улице в Автозаводском районе сорвали у двух женщин золотые цепочки. Похищенное было изъято сотрудниками полиции в ломбардах.

Уголовное дело было возбуждено по п. "а" ч. 2 ст. 161 (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Подсудимые признали свою вину. Суд приговорил ранее судимого в несовершеннолетнем возрасте обвиняемого к двум годам и четырём месяцам колонии общего режима. Второй подсудимый получил два года колонии общего режима.