Уголовное дело возбуждено в отношении нижегородца по подозрению в угрозе физической расправой ребенку Происшествия

Следственный комитет РФ Фото: НИА Нижний Новгород

Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, угрожавшего физической расправой ребенку в Нижнем Новгороде. Об этом СУ СК РФ по региону сообщило 26 июня 2018 года.

Согласно информации, около 17:00 10 июня на игровой площадке около одного из домов на Московском шоссе между двумя детьми произошла ссора. Один из детей рассказал об этом своему отчиму. Тот подошел к 10-летнему мальчику на площадке, схватил его за шею и завел в подъезд. Там он несколько раз толкнул ребенка, отчего тот ударился головой о стену. Затем он поднялся с мальчиком на третий этаж и стал угрожать сбросить ребенка вниз.

"Учитывая большую разницу в возрасте и явное физическое превосходство мужчины над ребенком, а также предшествующие угрозам агрессивные действия подозреваемого, у ребенка имелись основания опасаться осуществления этой угрозы", - говорится в сообщении.

Уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины возбуждено по ч.1 ст.119 УК РФ (угроза причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы). Расследование уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления по Нижегородской области, а также центрального аппарата следственного комитета РФ.