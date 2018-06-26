Ограничение движения вводится по ул. 50 лет Победы в Нижнем Новгороде с 15 июля до 31 августа Общество

Фото: ЦОДД

Ограничение движения вводится по ул. 50 лет Победы в Нижнем Новгороде с 15 июля до 31 августа. Об этом центр организации дорожного движения города сообщил 25 июня 2018 года.

Согласно информации, из-за проведения строительно-монтажных работ в этот период будет закрыто движение на участке в районе дома №34.

Кроме того, в это время будет организовано двухстороннее движение на ул. 50 лет Победы и ул. Страж революции на отрезках от ул. Просвещенская до ул. Генерала Клюева.