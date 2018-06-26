Подрядчик начал карточный ремонт дорог в Дзержинске Нижегородской области 25 июня Общество

Подрядчик начал карточный ремонт дорог в Дзержинске Нижегородской области 25 июня 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Как пояснили в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, 25 июня к выполнению контрактных обязательств приступил победитель конкурса ООО "АрмСтрой". Сумма контракта составила 9,43 млн рублей.

Работы начались с фрезеровки старого асфальтного покрытия на ул. Новомосковская. Специалисты МБУ "Город" рассказали, что по условиям контракта подрядчик должен отремонтировать картами 16,8 тысяч кв. м. дорог города в течение 30 дней после подписания договора.

В рамках этого контракта будут отремонтированы ул. Терешковой, ул. Новомосковская, ул. Петрищева, ул. Чапаева, ул. Гайдара, пр. Дзержинского, ул. Патоличева и ул. Октябрьская.

Напомним, что ранее депутаты Думы Дзержинска высказывали мнение о позднем проведении конкурса на ремонт дорог.