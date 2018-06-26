Последние новости рубрики Общество
26 июня 2018 15:49  [316] Муж и жена получили 5,5 и 4 года колонии за мошенничество с жильем в Нижегородской области на 13,4 млн рублей
26 июня 2018 15:13  [72] Члены молодежного парламента Дзержинска Нижегородской области начали ликвидацию граффити с рекламой наркотиков
26 июня 2018 14:58  [435] Подрядчик начал карточный ремонт дорог в Дзержинске Нижегородской области 25 июня
26 июня 2018 13:54  [571] ООО "Экоцентр "Дронт" разработает схему охотничьих угодий Нижегородской области
26 июня 2018 13:29  [171] Ограничение движения вводится по ул. 50 лет Победы в Нижнем Новгороде с 15 июля до 31 августа
26 июня 2018 10:26  [161] Пропавший в Балахне Нижегородской области 25 июня 12-летний подросток найден живым
26 июня 2018 10:11  [433] Увезённые отцом в 2017 году два малолетних ребёнка из Нижегородской области найдены живыми 25 июня
26 июня 2018 09:23  [1466] Нижегородская администрация планирует реорганизовать кольцевую развязку у станции метро "Пролетарская" до конца октября
25 июня 2018 18:27  [1418] Нижегородская администрация выиграла суд по иску к старообрядческой общине
25 июня 2018 17:40  [368] Система безналичной оплаты проезда заработала на маршруте №87 Нижнем Новгороде с 25 июня
Общество

Подрядчик начал карточный ремонт дорог в Дзержинске Нижегородской области 25 июня

26 июня 2018 14:58  [435] Общество

Подрядчик начал карточный ремонт дорог в Дзержинске Нижегородской области 25 июня 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Как пояснили в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, 25 июня к выполнению контрактных обязательств приступил победитель конкурса ООО "АрмСтрой". Сумма контракта составила 9,43 млн рублей.

Работы начались с фрезеровки старого асфальтного покрытия на ул. Новомосковская. Специалисты МБУ "Город" рассказали, что по условиям контракта подрядчик должен отремонтировать картами 16,8 тысяч кв. м. дорог города в течение 30 дней после подписания договора.

В рамках этого контракта будут отремонтированы ул. Терешковой, ул. Новомосковская, ул. Петрищева, ул. Чапаева, ул. Гайдара, пр. Дзержинского, ул. Патоличева и ул. Октябрьская.

Напомним, что ранее депутаты Думы Дзержинска высказывали мнение о позднем проведении конкурса на ремонт дорог.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph