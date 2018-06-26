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Спорт

Капитан БК "Нижний Новгород" Петр Губанов покинул клуб

26 июня 2018 16:12  [46] Спорт

Капитан баскетбольного клуба (БК) "Нижний Новгород" Петр Губанов покинул клуб. Об этом сообщается на сайте клуба 26 июня 2018 года.

Согласно информации, 31-летний Губанов ушел по истечению срока контракта. Свою карьеру он продолжит в подмосковных "Химках".

Форвард провел в прошедшем сезоне 26 матчей в Единой Лиге ВТБ, демонстрируя среднюю статистику в 11,7 очка 3,9 подбора и 1,1 передачи. В Кубке Европы ФИБА его показатели равнялись 13,9 очка, 4,5 подбора и 3 передачам в 15 матчах.

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