Капитан БК "Нижний Новгород" Петр Губанов покинул клуб

Капитан баскетбольного клуба (БК) "Нижний Новгород" Петр Губанов покинул клуб. Об этом сообщается на сайте клуба 26 июня 2018 года.
Согласно информации, 31-летний Губанов ушел по истечению срока контракта. Свою карьеру он продолжит в подмосковных "Химках".
Форвард провел в прошедшем сезоне 26 матчей в Единой Лиге ВТБ, демонстрируя среднюю статистику в 11,7 очка 3,9 подбора и 1,1 передачи. В Кубке Европы ФИБА его показатели равнялись 13,9 очка, 4,5 подбора и 3 передачам в 15 матчах.
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