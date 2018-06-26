Мужчина приговорен к девяти годам за убийство брата в Починковском районе Нижегородской области Происшествия

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Мужчина приговорен к девяти годам лишения свободы за убийство брата в Починковском районе Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте Починковского райсуда 26 июня 2018 года.

Следствием и судом установлено, что обвиняемый 3 и 4 марта был дома в состоянии алкогольного опьянения. Испытывая неприязненные отношения к брату после конфликта, он нанес ему множественные удары руками, ногами и ломом, от которых мужчина скончался.

Уголовное дело в отношении 51-летнего мужчины было возбуждено по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Вину свою он признал частично. К смягчающим обстоятельствам суд отнес явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, частичное признание вины, а также болезненное состояние. Обстоятельством, отягчающим наказание, суд посчитал совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.