Последние новости рубрики Происшествия
26 июня 2018 19:30  [89] Мужчина приговорен к девяти годам за убийство брата в Починковском районе Нижегородской области
26 июня 2018 17:25  [152] Два нижегородца предстанут перед судом по обвинению в кражах регистраторов из автомобилей и мошенничестве на АЗС
26 июня 2018 13:24  [176] Тело мужчины обнаружено в пруду в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области 25 июня
26 июня 2018 13:22  [140] Пропавший в Богородском районе Нижегородской области Василий Михайлов найден живым
26 июня 2018 12:52  [1365] Грузовик горел на Окском съезде в Нижнем Новгороде утром 26 июня
26 июня 2018 12:15  [245] Уголовное дело возбуждено в отношении нижегородца по подозрению в угрозе физической расправой ребенку
26 июня 2018 11:24  [1078] Житель Нижегородской области осуждён на 24 года за убийство двух пенсионеров и хищение у них икон
26 июня 2018 09:47  [1106] Суд приговорил двух нижегородцев к двум годам колонии за хищение золотых украшений у женщин
25 июня 2018 17:37  [289] Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в Балахне Нижегородской области 12-летнего подростка (найден живым 25 июня)
25 июня 2018 17:13  [332] Доследственная проверка проводится по факту избиения ребенка в Канавинском районе Нижнего Новгорода
Происшествия

Мужчина приговорен к девяти годам за убийство брата в Починковском районе Нижегородской области

26 июня 2018 19:30  [89] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Мужчина приговорен к девяти годам лишения свободы за убийство брата в Починковском районе Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте Починковского райсуда 26 июня 2018 года.

Следствием и судом установлено, что обвиняемый 3 и 4 марта был дома в состоянии алкогольного опьянения. Испытывая неприязненные отношения к брату после конфликта, он нанес ему множественные удары руками, ногами и ломом, от которых мужчина скончался.

Уголовное дело в отношении 51-летнего мужчины было возбуждено по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Вину свою он признал частично. К смягчающим обстоятельствам суд отнес явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, частичное признание вины, а также болезненное состояние. Обстоятельством, отягчающим наказание, суд посчитал совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph