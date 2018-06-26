Трое нижегородцев предстанут перед судом по обвинению в 20 кражах фар с иномарок Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Трое нижегородцев предстанут перед судом по обвинению в 20 кражах фар с иномарок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижнего Новгорода 27 июня 2018 года.

Согласно информации, молодые люди 21, 22 и 26 лет в течение августа-декабря 2017 года по ночам в разных районах города похищали фары с припаркованных у домов автомобилей марки Volksvagen Touareg. В результате 20 потерпевшим был причинен материальный ущерб на общую сумму более 650 тысяч рублей.

Обвиняемые свою вину признали в полном объеме. Уголовное дело по п.п. "а,в" ч.2 ст.158 УК РФ (кражи, совершенные группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданам) направлено в суд. За совершение данных преступлений уголовным законом предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.