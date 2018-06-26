"Промгражданстрой" будет строить корпус школы в с. Выездное Арзамасского района Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородское ООО "Промгражданстрой" будет строить корпус школы в с. Выездное Арзамасского района. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно информации, компания была единственным участником аукциона. Максимальная цена контракта составляла 217,3 млн рублей.

По условиям контракта, новый трехэтажный корпус должен быть построен до 30 августа 2019 года. Его площадь составит 5,4 тысячи кв. м. Корпус рассчитан на 275 учеников. Финансирование строительства будет вестись за счет регионального и муниципального бюджетов.

Напомним, в апреле 2016 года инвестиционный совет при губернаторе одобрил выделение участка в Выездном. Тогда предполагалось, что здание будет рассчитано на 250 учеников, а инвестиции составят 174 млн рублей.

СПРАВКА:

Учредителями ООО "Промгражданстрой" являются Алексей Грачев, Ольга Грачева, Сергей Грачев и Иван Грачев. Уставный капитал – 100 тысяч рублей. Основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий.