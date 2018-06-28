"Нижегородский водоканал" намерен очистить участок ливневки на пересечении улиц Алексеевская и Октябрьская к концу июля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ОАО "Нижегородский водоканал" намерено очистить участок ливневки на пересечении улиц Алексеевская и Октябрьская к концу июля. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации 28 июня 2018 года.

Согласно информации, сегодня мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов провел инспекционный объезд двух наиболее подтапливаемых участков городских улиц.

По словам гендиректора "Нижегородского водоканала" Николая Николюка, из-за несанкционированной свалки мусора на реке Кове городские инженерные коммуникации не справляются с единовременным поступлением большого объема дождевых вод. В результате происходит подтопление улиц Ковалихинская и Белинского. По поручению мэра города для решения проблемы проходимости ливнестоков были расчищены оголовки реки Ковы в месте перехода железобетонного коллектора в ее русло, вывезено 30 КамАЗов строительного мусора общим объемом 200 кубометров.

По словам специалистов, на данном участке, который является самой низкой точкой рельефа, сходятся три ливнестока, дождеприемники и лотки-перехватчики, находящиеся в рабочем состоянии и выведенные в штольню, не справляются.

"При общем большом перепаде высот на улице Белинского и на Кове встречаются сразу три коллектора: на улице Ковалихинской диаметром 1300 мм, на улице Белинского диаметром 1000 мм и от площади Сенной диаметром 800 мм. Встреча трех потоков воды под прямыми углами вызывает гидравлический удар. Вода не проходит в коллектор, который в дальнейшем впадает в Кову. К тому же есть сложности и с самой рекой, которую необходимо углублять", - рассказал главный инженер управления инженерной защиты города Сергей Степанов.

В мэрии отмечают, что причинами частых подтоплений проезжей части на Чернопрудском переулке являются не только низкий рельеф, но и недостаточность диаметра коллектора, его заиленность, пересечение со смежными коммуникациями. Также необходимо увеличивать количество дождеприемных колодцев и лотков перехватчиков в переулке Чернопрудский, на улицах Октябрьская и Ошарская.

Подводя итоги рабочего объезда, мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов добавил, что требуется системный подход, поскольку частые подтопления и устаревшие инженерные сети приводят, в том числе, к провалам в грунте. "Мы будем заказывать отдельные исследования Ковы, потому что фактически она у нас самый главный инструмент в работе ливневой канализации. В 2019 году начнем готовиться к более системным и объемным работам", - добавил он.

Сообщается также, что "Нижегородский водоканал" совместно с управлением инженерной защиты города в течение июля должен обследовать и очистить участок ливневки на пересечении улиц Алексеевская и Октябрьская. "Параллельно с этим в месте сбора и сброса стоков в реку Кову мы будем проводить инженерные и геодезические изыскания для того, чтобы понять, требует ли русло реки дополнительной расчистки и расширения", - отметил Николай Николюк.