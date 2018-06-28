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Происшествия

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей в Нижнем Новгороде несовершеннолетней Марьяны Абрамян

28 июня 2018 19:16  [52] Происшествия

Фото: ПСГ "Рысь"

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей в Нижнем Новгороде несовершеннолетней Марьяны Абрамян. Об этом поисково-спасательная группа (ПСГ) "Рысь" сообщила 28 июня 2018 года.

Согласно информации, девушка 2002 года рождения 27 июня в 12:00 ушла из дома на ул. Горная и не вернулась.

Приметы пропавшей: среднее телосложение, рост 162 см, волосы темные до плеч, глаза карие. Особые приметы: шрам на лбу, шрам на мизинце правой руки. Была одета в черную футболку, синие джинсовые шорты, черные кроссовки с розовой полосой.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении пропавшей, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 (831) 283-82-00 (волонтеры), 102 (полиция).

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