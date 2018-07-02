Нижегородская РСТ увеличила предельный тариф на захоронение ТКО компанией "МАГ Груп" на 2,2% с 1 июля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Региональная служба по тарифам Нижегородской области увеличила предельный тариф на захоронение твердых коммунальных отходов компанией "МАГ Груп" на 2,2% с 1 июля 2018 года. Об этом сообщается в материалах на сайте РСТ.



Согласно информации, решение от 29 июня подписал глава ведомства Алексей Малухин. Так, с 1 июля 2018 года стоимость захоронения одного кубометра ТКО стоит 146,13 рубля (172,43 с учетом НДС), с 1 июля 2019 года – 153,54 рубля (181,18 рубля с НДС), с 1 июля по 31 декабря 2020 года – 157,8 рубля (186,2 рубля с НДС).



Отметим, что 20 декабря 2017 года на указанные периоды были определены иные тарифы: 142,93 рубля с 1 июля 2018 года (168,66 с НДС), 148,52 рубля с 1 июля 2019 года (175,25 рубля с НДС) и 153,91 с 1 июля по 31 декабря 2020 года (181,61 с НДС).



Таким образом, рост тарифов составил около 2,2% на период с 1 июля 2018 года до 1 июля 2019 года, почти 3,4% до 1 июля 2020 года, 2,5% - до конца 2020 года.



Напомним, в конце мая 2018 года компания "МАГ Груп" открыла в Нижегородской области полностью автоматизированный мусоросортировочный комплекс. Он расположен на полигоне ТКО МАГ-1 вблизи Дзержинска.