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Общество

Нижегородская РСТ увеличила предельный тариф на захоронение ТКО компанией "МАГ Груп" на 2,2% с 1 июля

02 июля 2018 15:15  [2] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Региональная служба по тарифам Нижегородской области увеличила предельный тариф на захоронение твердых коммунальных отходов компанией "МАГ Груп" на 2,2% с 1 июля 2018 года. Об этом сообщается в материалах на сайте РСТ.

Согласно информации, решение от 29 июня подписал глава ведомства Алексей Малухин. Так, с 1 июля 2018 года стоимость захоронения одного кубометра ТКО стоит 146,13 рубля (172,43 с учетом НДС), с 1 июля 2019 года – 153,54 рубля (181,18 рубля с НДС), с 1 июля по 31 декабря 2020 года – 157,8 рубля (186,2 рубля с НДС).

Отметим, что 20 декабря 2017 года на указанные периоды были определены иные тарифы: 142,93 рубля с 1 июля 2018 года (168,66 с НДС), 148,52 рубля с 1 июля 2019 года (175,25 рубля с НДС) и 153,91 с 1 июля по 31 декабря 2020 года (181,61 с НДС).

Таким образом, рост тарифов составил около 2,2% на период с 1 июля 2018 года до 1 июля 2019 года, почти 3,4% до 1 июля 2020 года, 2,5% - до конца 2020 года.

Напомним, в конце мая 2018 года компания "МАГ Груп" открыла в Нижегородской области полностью автоматизированный мусоросортировочный комплекс. Он расположен на полигоне ТКО МАГ-1 вблизи Дзержинска.

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