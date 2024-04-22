Более 100 долгожителей насчитывается в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде насчитывается 120 долгожителей, сообщает ИА "Время Н".
По данным министерства социальной политики Нижегородской области, всего в регионе в настоящее время проживает 303 человека старше 100 лет, из них 120 человек - в областном центре.
Ранее сообщалось, что Россия установила рекорд по продолжительности жизни населения.
Также сообщалось, что пенсионерам рассказали о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.
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