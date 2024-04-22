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Общество

Более 100 долгожителей насчитывается в Нижнем Новгороде

27 апреля 2024 10:58  [74] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

В Нижнем Новгороде насчитывается 120 долгожителей, сообщает ИА "Время Н".

По данным министерства социальной политики Нижегородской области, всего в регионе в настоящее время проживает 303 человека старше 100 лет, из них 120 человек - в областном центре.

Ранее сообщалось, что Россия установила рекорд по продолжительности жизни населения.

Также сообщалось, что пенсионерам рассказали о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

 

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Теги:
Медицина и здоровье Пенсионеры
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