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Бизнес

Агентство Moody’s Investors Service присвоило НБД-Банку новый долгосрочный рейтинг риска контрагента на уровне Ва2

03 июля 2018 11:55  [118] Бизнес

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service присвоило НБД-Банку новый долгосрочный рейтинг риска контрагента (РРК) в национальной и иностранной валюте на уровне Ва2.

Как сообщила 3 июня 2018 года пресс-служба банка, рейтинг риска контрагента – это способность организации выполнять непогашенную часть финансовых обязательств, не относящихся к долговым инструментам, а также отражение ожидаемых финансовых потерь в случае невыполнения таких обязательств.

"Анализируя присвоенный НБД-Банку рейтинг, можно сказать, что агентство Moody's высоко оценивает устойчивость банка на рынке среди конкурентов. В целом, это положительно отразится на инвестиционной привлекательности банка. Наши партнеры и клиенты могут быть уверены в стабильной работе финансовой организации", – сказал начальник управления корпоративных финансов и клиентов ПАО "НБД-Банк" Евгений Максаков.

Ранее Moody’s Investors Service подтвердило долгосрочный депозитный рейтинг НБД-Банка по национальной и иностранной валюте на уровне Ва3.

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Теги:
НБД-Банк
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