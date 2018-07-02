Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП с каршеринговым автомобилем в центре Нижнего Новгорода Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в центре Нижнего Новгорода. О этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области 6 июля 2018 года.

ДТП произошло около 04:50 25 июня на дороге у дома № 104 по ул. Белинского (Нижегородский район), у здания театра оперы и балета. По версии следствия, 32-летний водитель на автомобиле Huynday Solaris выехал на запрещающий сигнал светофора на перекресток улиц Ванеева и Белинского и совершил столкновение с автомобилем марки ВАЗ 21074. Водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате дорожно-транспортного происшествия 50-летний водитель ВАЗа скончался на месте происшествия.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Обвиняемый заключён под стражу.

За указанное преступление предусмотрено лишение свободы на срок от двух до семи лет.

Напомним, что по словам очевидцев, Hyundai был окрашен в цвета каршеринговой службы "Делимобиль".