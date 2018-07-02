Более 350 работ поступило на конкурс детского творчества в Арзамасе Нижегородской области Общество

Более 350 работ поступило на VIII открытый конкурс детского творчества "Святая Арзамасская земля" в Арзамасе Нижегородской области. Об этом арзамасское отделение "Единой России" сообщило 6 июля 2018 года.

Согласно информации, подведение итогов конкурса состоялось в преддверии Дня любви, семьи и верности в Арзамасском театре драмы. Организатором конкурса выступил нижегородский региональный фонд памяти митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая, а тематика работ касалась истории семьи, жизни и деятельности известных арзамасцев. Конкурс проводился под председательством Оксаны Скляровой.

"С каждым годом конкурс становится более масштабным, молодое поколение города получает возможность выразить свои мысли и чувства по отношению к истории и сохранению православных традиций родного края в форме литературного творчества, живописи, художественной фотографии, декоративно-прикладного искусства и проектной деятельности", - говорится в сообщении.

В 2018 году на "Святую арзамасскую землю" было заявлено более 350 работ. В творческом соревновании участвовали 15 общеобразовательных учреждений Арзамаса и 11 учебных заведений Арзамасского района.

Секретарь арзамасского отделения "Единой России" Константин Аргентов наградил победителей конкурса в номинации "Социально-ориентированный проект".

"Любовь, добро, душевное тепло, понимание и поддержка – эти понятия человек прежде всего ассоциирует со своей семьей. Все лучшее в нас заложено с самого детства, идет из семьи. Поэтому очень важно, чтобы семья была крепкой, дружной, со своими родовыми традициями. Семья – это основа стабильности в обществе, залог успешного экономического развития страны. Семья и дети – всегда в центре внимания и под защитой государства. Необходимо на постоянной основе и на всех уровнях уделять огромное внимание воспитанию духовно сильного и нравственно здорового молодого поколения, уважающего традиции и историю России. Сегодняшний конкурс является важным этапом такого воспитания. Огромное спасибо организаторам – Фонду Памяти митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая. Уверен, что все здесь присутствующие – победители, потому что вас объединяет любовь друг к другу, к своей семье и неравнодушие к вопросам нравственного воспитания", – обратился к присутствующим Аргентов.