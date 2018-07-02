Организаторы перенесли ежегодный праздник в селе Владимирское Нижегородской области с 6 на 21 июля из-за ЧМ Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Организаторы ежегодного праздника в селе Владимирское Нижегородской области, который был запланирован на 6 июля 2018 года, перенесли мероприятие из-за Чемпионата мира по футболу. Об этом сообщается на сайте администрации Воскресенского района 5 июля.



Согласно информации оргкомитета, в связи с проведением 6 июля матча ¼ финала чемпионата в Нижнем Новгороде, в регионе приняты усиленные меры безопасности, поэтому культурно-массовые мероприятия и работа города мастеров (на аллее озера Светлояр), посвященные празднованию Дня села Владимирское и праздника Ивана Купалы (прим. – НИА "Нижний Новгород") переносятся с 6 июля, предположительно, на 21 июля. Отметим, что праздничные мероприятия проходили в этом месте традиционно каждый год, начиная с 2000-х годов.



Как сообщается в группе ВКонтакте "Музей "Град Китеж" и "Воскресенское Поветлужье", сам музейно-туристический комплекс в селе будет работать в штатном режиме, но въезд на территорию на личном транспорте и экскурсионных автобусах 6 июля закрыт. При этом, крестный ход к озеру и всенощное бдение в честь праздника Владимирской иконы Божьей Матери состоятся в любом случае.



Напомним, автовладельцы неоднократно жаловались на "борскую пробку" в Нижегородской области при выезде из города в выходные.