Подрядчик планирует благоустроить бульвар Космонавтов и парк "Радуга" в Дзержинске Нижегородской области до 31 августа Общество

Благоустройство бульвара Космонавтов и парка "Радуга", а также дворовых территорий по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" в Дзержинске Нижегородской области должно быть завершено до 31 августа 2018 года.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, данные сроки выполнения работ предусмотрены контрактом. По данным на 6 июля, подрядчик – ООО "Генмонтажстрой" - уже приступил к выполнению работ на объектах в соответствии с представленным графиком. В частности, до конца следующей недели на бульваре Космонавтов рабочие должны провести подготовительные работы для устройства газона на площади почти 1800 кв.м. А в парке "Радуга" будет завершён демонтаж железобетонных опор и завезён песок.

Напомним, в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" на территории г.о. Дзержинск в 2018 году благоустроят 44 дворовые территории и два общественных пространства. На эти цели из бюджетов всех уровней было выделено 63 млн рублей, из которых 38 млн рублей пойдут на благоустройство 44 дворовых территорий (65 домов), а 25 млн рублей - на обустройство парка "Радуга" и бульвара Космонавтов.

Согласно контракту, во дворах планируется положить асфальт, установить лавочки и урны, провести освещение. На территории парка "Радуга" будет установлена спортивная площадка с тренажерами для маломобильных граждан, уложена брусчатка, резиновое покрытие на площадке для игры в боччу, установлено новое освещение, а на бульваре Космонавтов полностью заменят освещение, брусчатку, малые архитектурные формы (лавочки и урны), отреставрируют входную группу и установят новый остановочный павильон.