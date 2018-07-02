Два новых виджета начали действовать на портале госуслуг Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Два новых виджета начали действовать на портале госуслуг Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 7 июля 2018 года.

По данным министерства информационных технологий и связи, через областной портал государственных и муниципальных услуг теперь можно получить информацию о своем ИНН и направить заявление на получение загранпаспорта.

Данные федеральные услуги стали доступны благодаря появлению на региональном портале госуслуг виджетов Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) "Узнай свой ИНН" и "Заграничный паспорт". Виджеты размещены в левой колонке меню регионального портала и дублируются в тематических разделах: виджет "Узнай свой ИНН" - в разделе "Услуги онлайн - Налоги и сборы", виджет "Заграничный паспорт" – в разделе "Услуги онлайн – Гражданство" на главной странице портала.

Отмечается, что указанные услуги доступны только авторизованным пользователям. Для того, чтобы отправить данные ИНН, необходимо ознакомиться с электронной формой, в которой указаны личные данные (ФИО, дата рождения, место рождения) и данные документа, удостоверяющего личность, а затем отправить запрос, нажав кнопку "Получить услугу". Ответ на запрос поступит менее через минуту.

"Электронное заявление, поданное через портал, обладает такой же юридической силой, как и письменное заявление. При этом при подаче заявления и оплате госпошлины на заграничный паспорт через портал госуслуг предоставляется скидка 30%", - рассказал министр информационных технологий и связи Нижегородской области Сергей Ефимов.



СПРАВКА

Нижегородская область с 2016 года является участником проекта "Открытая платформа госуслуг", предполагающего использование виджетов Единого портала государственных услуг. Это позволяет гражданам получать услуги различных федеральных ведомств на региональных порталах госуслуг.