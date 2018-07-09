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Происшествия

Суд приговорил жителя Дагестана к семи годам колонии за шесть грабежей и разбоев в Нижнем Новгороде

10 июля 2018 14:27  [56] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд приговорил жителя Дагестана к семи годам колонии за совершение шести грабежей и разбоев в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры 10 июля 2018 года.

Согласно информации, в декабре 2016 года ранее не судимый 25-летний житель Республики Дагестан в кафе в Автозаводском районе напал на незнакомого ему посетителя. Мужчина нанес потерпевшему несколько ударов, после чего похитил у него более 20 тысяч рублей. Кроме того, в начале 2017 года он совершил пять аналогичных преступлений в трех кафе на территории Автозаводского района совместно с другими лицами. Общая сумма ущерба потерпевшим составила более 200 тысяч рублей.

Уголовные дела были возбуждены по двум преступлениям по ч.ч.1, 2 ст.162 УК РФ (разбои, совершенные с применением насилия, опасного для здоровья, группой лиц по предварительному сговору) и четырем - по п.п. "а,г" ч.2 ст.161 УК РФ (грабежи, совершенные группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для здоровья). Подсудимый вину не признал.

Суд приговорил мужчину к семи годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Материалы уголовного дела в отношении лиц, совершивших преступления совместно с подсудимым, выделены в отдельное производство.

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