Администрация Дзержинска Нижегородской области рассчитывает на досрочное завершение благоустройства парка "Радуга" Общество

Администрация Дзержинска в Нижегородской области рассчитывает на досрочное завершение благоустройства детского парка "Радуга". Об этом пресс-служба мэрии сообщила 10 июля 2018 года.

"В соответствии с контрактом срок окончания работ – 31 августа. Однако я поставил задачу завершить работы в парке "Радуга" к 25 августа. Именно в этот день у нас в городе будет проходить общегородской детский праздник с множеством сюрпризов и необычной развлекательной программой. Поэтому важно, чтобы парк "Радуга" встретил наших ребят и их родителей максимально комфортным и благоустроенным", - сказал глава горадминистрации Виктор Нестеров после объезда благоустраиваемых территорий.

В парке уже демонтированы световые опоры, вырублена поросль, ведется планировка участка для асфальтировки. "Здесь в дальнейшем будет уложена брусчатка и резиновое покрытие, устроена площадка для игры в боччу, размещены тренажеры для маломобильных групп граждан – как для детей, так и для взрослых. Также предусмотрен монтаж системы освещения, лавочек, урн. Та территория, которая была в запущенном состоянии, приобретет совершенно новый вид и обязательно будет востребована жителями Дзержинска. Новая площадка станет продолжением уже благоустроенной территории парка "Радуга", - подчеркнул заместитель главы администрации Александр Кабанов.

Кроме того, представители мэрии посетили работы по благоустройству территории на бульваре Космонавтов, где планируется полностью заменить освещение, брусчатку, установить малые архитектурные формы (лавочки и урны), реконструировать входную группу, устроить цветочную клумбу и установить новый остановочный павильон. Как сообщил Кабанов, в настоящее время на бульваре идут подготовительные работы: демонтирована брусчатка в районе разворотной площадки и на этом месте сформирована цветочная клумба, демонтированы световые опоры, уложена брусчатка на "островке безопасности" в конце бульварной части, начался демонтаж старого бортового камня и старой брусчатки в бульварной части.

В ходе объезда к главе администрации обратились жители с просьбой убрать ларьки, размещенные у разворотной площадки в середине бульвара. Нестеров дал соответствующее поручение и в течение ближайшего времени они будут перенесены в другое место.

"В летнее время на бульваре Космонавтов будут устанавливаться нестационарные объекты торговли мороженым, напитками. Мы будем привлекать для этого предпринимателей. Места уже определены", - сообщил Нестеров. Он также подчеркнул, что при благоустройстве бульвара будет применен комплексный подход, так же, как и ранее при благоустройстве бульвара Химиков и Парковой аллеи. "По окончании работ бульвар Космонавтов заиграет новыми красками и будет радовать дзержинцев еще много лет", - отметил он. Он также напомнил о том, что в рамках одной из областных программ будет отремонтировано асфальтобетонное покрытие проезда, соединяющего бульвар с проспектом Циолковского.

Работы по благоустройству ведутся о программе "Формирование комфортной городской среды". В рамках этого приоритетного проекта на территории города в 2018 году благоустроят 44 дворовые территории и два общественных пространства (бульвар Космонавтов и парк "Радуга"). На эти цели из федерального, областного и местного бюджетов суммарно выделено 63 млн рублей. Подрядная организация - ООО "Генмонтажстрой".

На благоустраиваемых дворовых территориях будет выполнена асфальтировка, установка системы освещения, лавочек и урн. Подрядная организация уже приступила к работам во дворах по следующим адресам: бульвар Космонавтов, 17А (произведена планировка, подготовлено щебеночное основание, выставлен бордюр), бульвар Космонавтов, 1/77 и ул. Попова, 28Б (установлен бортовой камень), ул. Попова, 34 (геодезические работы), ул. Черняховского, 16 и ул. Октябрьская, 25А (устроено щебеночное основание).