БК НН подписал контракт с американским защитником Аароном Бруссардом Спорт

Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" (БК НН) подписал контракт с американским защитником Аароном Бруссардом. Об этом сообщается на сайте клуба 12 июля 2018 года.

Согласно информации, 28-летний баскетболист выступал за клубы Исландии и Франции. Сезон 2017 – 2018 годов провел в польском клубе "Домброва-Гурнича", в составе которого стал одним из самых результативных игроков чемпионата.

"К нам присоединился один из лучших игроков польского чемпионата. Аарон Бруссард способен закрыть сразу две позиции второго и первого номеров, другими словами, его можно назвать современным комбогардом. Он отлично умеет читать игру, что позволяет ему создавать ситуации как для себя, так для своих партнеров. С его приходом мы завершили комплектацию игроков задней линии", - прокомментировал приход нового игрока главный тренер "Нижнего Новгорода".

"В "Нижнем Новгороде" должна начаться новая глава в моей карьере. Я многое слышал об этом клубе. Знаю, что в прошлом сезоне команда добилась успехов в Единой Лиге ВТБ, а значит, в нынешнем нам всем предстоит много трудиться, чтобы улучшить результаты. Тренер Лукич уже объяснил мне, что видит меня на позиции комбогарда, при этом мне предстоит не только создавать ситуации партнерам и забивать самому, но и много работать в защите. В принципе, в предыдущей команде у меня была похожая роль, так что осталось только познакомиться с одноклубниками и начать работать", - сказал Бруссард.