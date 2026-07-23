Нижегородский ХК «Старт» лишился еще четырех игроков перед новым сезоном Спорт

Фото: ХК "Старт"

Нижегородский клуб по хоккею с мячом «Старт» продолжает терять игроков. Команду покинули сразу четыре хоккеиста.

В другом клубе продолжит карьеру защитник Сергей Филатов. Хоккеист провел в составе «Старта» три сезона.

В минувшем сезоне он сыграл 25 матчей в чемпионате России, еще шесть встреч провел в Кубке страны.

Отметим, что в марте Филатов получил серьезную травму в матче чемпионата России против красноярского «Енисея». Во время игры Филатов получил удар лезвием конька от соперника и был экстренно доставлен в больницу прямо со льда. У спортсмена диагностировали резаную рану средней трети бедра с повреждением бедренной артерии. На следующий день ему провели успешную операцию.

Также «Старт» объявил об уходе одного из самых опытных игроков команды — вратаря Юрия Иванчикова. Голкипер сборной России и уроженец Нижнего Новгорода защищал цвета клуба с 2015 года.

За это время Иванчиков провел 227 матчей в чемпионате России, 40 игр в Кубке страны и 48 встреч в Первой и Высшей лигах.

Кроме того, «Старт» покинули Михаил Швецов и Владимир Михальченко. Оба хоккеиста присоединились к команде только в мае.

Ранее стало известно об уходе из «Старта» полузащитника Дмитрия Барбакова, а также воспитанников нижегородского хоккея Руслана Сущева и Романа Кобелева.

Напомним, изменения в составе происходят на фоне сложной ситуации в клубе. Ранее сообщалось, что из-за финансовых проблем «Старт» в следующем сезоне не будет выступать в Суперлиге и перейдет в Высшую лигу. Однако инсайдеры говорят о возможных проблемах с заявкой команды даже в этот турнир. Однако клуб пока не делал никаких официальных заявлений.