Минэнерго дало добро на АЭС в Нижегородской области
Как теперь заправляться в Нижнем Новгороде: ответы на главные вопросы
Эксклюзив
Пять ошибок, мешающих продать квартиру
Эксклюзив
Как обезопасить себя на отдыхе за границей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
23 июля 2026 13:40
Нижегородский ХК «Старт» лишился еще четырех игроков перед новым сезоном
22 июля 2026 11:45
Еще три хоккеиста покинули нижегородский «Старт»
21 июля 2026 16:53
Нижегородцы простились со спортивным журналистом Владимиром Смирновым
21 июля 2026 11:46
Защитник ХК «Торпедо» Конюшков объяснил решение уехать в Северную Америку
21 июля 2026 10:20
Добрыня Никитич растет в системе нижегородского «Торпедо»
20 июля 2026 13:12
«Карта адаптивного спорта» заработала в Нижегородской области
20 июля 2026 09:08
ФК «НН» обыграл «КАМАЗ» и одержал вторую победу подряд
19 июля 2026 09:00
Более 42 тысяч человек собрали трибуны на Суперкубке в Нижнем Новгороде
18 июля 2026 16:25
Умер легендарный спортивный журналист Владимир Смирнов
18 июля 2026 15:03
Назван самый вероятный автор гола в Суперкубке «Зенит» — «Спартак»
Спорт

Нижегородский ХК «Старт» лишился еще четырех игроков перед новым сезоном

23 июля 2026 13:40 Спорт
Нижегородский ХК «Старт» лишился еще четырех игроков перед новым сезоном

Фото: ХК "Старт"

Нижегородский клуб по хоккею с мячом «Старт» продолжает терять игроков. Команду покинули сразу четыре хоккеиста.

В другом клубе продолжит карьеру защитник Сергей Филатов. Хоккеист провел в составе «Старта» три сезона.

В минувшем сезоне он сыграл 25 матчей в чемпионате России, еще шесть встреч провел в Кубке страны.

Отметим, что в марте Филатов получил серьезную травму в матче чемпионата России против красноярского «Енисея». Во время игры Филатов получил удар лезвием конька от соперника и был экстренно доставлен в больницу прямо со льда. У спортсмена диагностировали резаную рану средней трети бедра с повреждением бедренной артерии. На следующий день ему провели успешную операцию.

Также «Старт» объявил об уходе одного из самых опытных игроков команды — вратаря Юрия Иванчикова. Голкипер сборной России и уроженец Нижнего Новгорода защищал цвета клуба с 2015 года.

За это время Иванчиков провел 227 матчей в чемпионате России, 40 игр в Кубке страны и 48 встреч в Первой и Высшей лигах.

Кроме того, «Старт» покинули Михаил Швецов и Владимир Михальченко. Оба хоккеиста присоединились к команде только в мае.

Ранее стало известно об уходе из «Старта» полузащитника Дмитрия Барбакова, а также воспитанников нижегородского хоккея Руслана Сущева и Романа Кобелева.

Напомним, изменения в составе происходят на фоне сложной ситуации в клубе. Ранее сообщалось, что из-за финансовых проблем «Старт» в следующем сезоне не будет выступать в Суперлиге и перейдет в Высшую лигу. Однако инсайдеры говорят о возможных проблемах с заявкой команды даже в этот турнир. Однако клуб пока не делал никаких официальных заявлений.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт ХК "Старт" Хоккей
Поделиться:
Новости по теме
21 июля 2026 11:46
Защитник ХК «Торпедо» Конюшков объяснил решение уехать в Северную Америку
21 июля 2026 10:20
Добрыня Никитич растет в системе нижегородского «Торпедо»
17 июля 2026 12:40
Арсений Ефремов покинул ФК «Нижний Новгород» и перешел в тульский «Арсенал»
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
«Зенит» вырвал победу над «Спартаком» в Суперкубке России: фоторепортаж
19 июля 2026 10:00
«Зенит» вырвал победу над «Спартаком» в Суперкубке России: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных