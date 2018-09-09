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Политика

Ситуационный центр зафиксировал шесть нарушений на избирательных участках в Нижегородской области по данным на 18:00

09 сентября 2018 18:48  [431] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Ситуационный центр зафиксировал шесть нарушений на избирательных участках в Нижегородской области по данным на 18:00. Об этом сообщает пресс-служба Ситуационного центра областной Общественной палаты в Единый день выборов 9 сентября 2018 года.

Согласно информации, с момента открытия по данным на 18.00 операторами Ситуационного центра совершено: более 1,7 тысячи исходящих звонков наблюдателям, 40 сеансов видеосвязи с наблюдателями, поступило более 10 звонков наблюдателей на "горячую линию", 70 выездов мобильных групп на УИКи и ТИКи.

Всего Ситуационным центром за это время было зафиксировано шесть нарушений, в том числе: два явных нарушения, два незначительных нарушения (погрешности), ещё два не подтвердившихся нарушения.

Руководитель Ситуационного центра Евгений Семенов, комментируя ход мониторинга избирательных прав граждан, обратил внимание на конструктивные отношения, сложившиеся между избирательными комиссиями региона и Ситуационным центром.

"В процессе видеомониторинга операторы Ситуационного центра заметили, что на одном из участков на избирательных кабинах для голосования отсутствуют шторы. Это квалифицируется как нарушение. После звонка в избирательную комиссию нарушение было немедленно устранено. Процесс устранения нарушения в Ситуационном центре наблюдали в прямом эфире", - рассказал Евгений Семенов.

Напомним, сегодня проходят выборы губернатора области, дополнительные выборы депутатов Госдумы ФС РФ и Заксобрания Нижегородской области, а также в 27 районах области и четырех городских округах состоятся выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. В регионе работает 2171 постоянный избирательный участок и три временных.

Как сообщалось ранее, уточнённая явка на выборы в Нижегородской области по данным на 15:00 составила 25,08%.

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