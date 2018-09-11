Более 3 млн деревьев планируют высадить в лесах Нижегородской области до конца 2018 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 3 млн деревьев планируют высадить в лесах Нижегородской области до конца 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 19 сентября 2018 года.

Согласно информации, 12 сентября приказом департамента лесного хозяйства Нижегородской области был открыт осенний этап лесокультурных работ. Арендаторы лесных участков и исполнители государственных заданий приступят к посадке леса. В общей сложности, по данным департамента, в рамках осенних лесокультурных работ высадят 3,2 миллионов деревьев на площади более 800 га.

Отмечается, что треть лесных культур в Нижегородской области создана из посадочного материала с улучшенными наследственными свойствами, что в будущем позволит получить максимально ценные насаждения.

В настоящее время в лесных питомниках области активно ведутся работы по выкопке стандартного посадочного материала, необходимого для выполнения запланированного объема посадки лесных культур и проведения дополнения посадок прошлых лет.

Напомним, в настоящее время в Нижегородской области план по искусственному лесовостановлению выполнен на 112%.