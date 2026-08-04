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Общество

Россияне стали чаще сталкиваться с дипфейками — исследование

04 августа 2026 15:57 Общество

За год общая встречаемость дипфейков в российском сегменте интернета выросла на 9%. При этом каждый третий житель страны сталкивается с ними в социальных сетях не реже одного раза в неделю. Такие данные приводит АНО «Диалог Регионы».

Дипфейки — это изображения, видео или аудиозаписи, созданные с помощью технологий искусственного интеллекта. Они могут имитировать реальных людей, изменяя смысл сказанного или показанного. Сегодня для создания такого контента мошенникам уже не требуется исходная запись — современные ИИ-системы способны полностью генерировать ролики с нуля.

По данным исследования, в первом полугодии в рунете выявили 788 дипфейков, представляющих высокую социально-политическую опасность. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года таких публикаций было 162, то есть их число увеличилось почти в пять раз. В Нижегородской области зафиксировали два подобных случая.

Чаще всего дипфейки связаны с политикой и государственной безопасностью — на эту тематику приходится 45,4% выявленного контента. Еще 24,6% касаются вопросов благосостояния граждан, а 6,5% — социально значимых происшествий.

Исследование также показало, что 52% россиян хотя бы раз сталкивались с дипфейками в интернете — это максимальный показатель за весь период наблюдений. Негативные эмоции при просмотре такого контента испытывают 43% опрошенных, а 52% считают его распространение опасным. Нейтрально к технологии относятся 39% респондентов, положительно — 3%.

О дипфейках знают или хотя бы слышали 62% россиян. Среди них 76% правильно определяют такой контент как фальшивый. Однако 73% участников опроса затруднились назвать конкретные темы или примеры дипфейков.

Чаще всего респонденты ожидают встретить подобный контент на сайтах интернет-СМИ (40%) и телевидении (30%). По мнению большинства, дипфейки создаются прежде всего для мошенничества, политического воздействия и распространения дезинформации, тогда как их развлекательный потенциал остается малозначимым для аудитории.

Почти половина участников исследования (48%) поддерживает введение специального законодательства для регулирования дипфейков. При этом чаще за ужесточение правил выступают те, кто слышал о технологии, но лично с ней не сталкивался.

Фото: Александр Воложанин

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Теги:
ИИ мошенники Фейк
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