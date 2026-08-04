Нагорная теплоцентраль в Нижнем Новгороде прошла модернизацию Общество

Фото: Max-канал Юрия Шалабаева

На Нагорной теплоцентрали в Нижнем Новгороде завершили масштабную модернизацию: два старых котла заменили на более мощные. Об этом сообщил в своем Макс-канале глава города Юрий Шалабаев.

По его словам, это позволит повысить надежность теплоснабжения и обеспечить стабильную подачу тепла для тысяч домов, а также десятков детских садов, школ и больниц в верхней части города.

Проект реализовали с привлечением льготного федерального софинансирования. Во время монтажа и пусконаладки нового оборудования теплоцентраль продолжала работать в штатном режиме. Прошлой зимой новые котлы прошли пусконаладку. В предстоящий отопительный сезон новые котлы заработают в полную силу.

«Регламентные работы наша НТЦ уже прошла, как и большинство других котельных. В оставшийся летний месяц предстоит завершить основные ремонты на сетях», — заключил градоначальник.

Напомним, Нагорная теплоцентраль — один из крупнейших объектов теплоснабжения города. Она обеспечивает теплом Советский и Нижегородский районы города. Сегодня к ней подключены почти 700 километров теплосетей.

Ранее сообщалось, что пробные топки в Нижнем Новгороде начнутся 1 сентября. Это позволит оперативно перейти к запуску отопления при необходимости.