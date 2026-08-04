Эксклюзив
Один день в гусиной столице: что посмотреть в Арзамасе
Эксклюзив
Telegram теперь под запретом? Отвечает юрист
Эксклюзив
Пять ошибок, мешающих продать квартиру
Минэнерго дало добро на АЭС в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
04 августа 2026 19:22
Нагорная теплоцентраль в Нижнем Новгороде прошла модернизацию
04 августа 2026 18:45
Названы самые популярные автобусы и трамваи Нижнего Новгорода
04 августа 2026 18:29
Эксклюзив
Схему движения не изменят после ДТП с 9-летним мальчиком в Нижнем Новгороде
04 августа 2026 18:21
Эксклюзив
Роботакси заметили на улицах Нижнего Новгорода, но есть нюанс
04 августа 2026 17:25
Эксклюзив
Жители Городца задыхаются от едкой вони: что говорят в минэкологии
04 августа 2026 16:10
Прокуратура добилась закрытия скандального пансионата в Арзамасе
04 августа 2026 14:22
Тельман да Маттеа: почему родители выбирают детям вычурные имена
04 августа 2026 14:06
Мем «6−7», блокировки VPN и бензин: названы главные тревоги россиян в 2026 году
04 августа 2026 13:51
Автобус №100 запустят в Нижнем Новгороде при наличии финансирования
04 августа 2026 13:23
Нижегородцам напомнили, как получить остаток маткапитала наличными
Общество

Нагорная теплоцентраль в Нижнем Новгороде прошла модернизацию

04 августа 2026 19:22 Общество
Нагорная теплоцентраль в Нижнем Новгороде прошла модернизацию

Фото: Max-канал Юрия Шалабаева

На Нагорной теплоцентрали в Нижнем Новгороде завершили масштабную модернизацию: два старых котла заменили на более мощные. Об этом сообщил в своем Макс-канале глава города Юрий Шалабаев.

По его словам, это позволит повысить надежность теплоснабжения и обеспечить стабильную подачу тепла для тысяч домов, а также десятков детских садов, школ и больниц в верхней части города.

Проект реализовали с привлечением льготного федерального софинансирования. Во время монтажа и пусконаладки нового оборудования теплоцентраль продолжала работать в штатном режиме. Прошлой зимой новые котлы прошли пусконаладку. В предстоящий отопительный сезон новые котлы заработают в полную силу.

«Регламентные работы наша НТЦ уже прошла, как и большинство других котельных. В оставшийся летний месяц предстоит завершить основные ремонты на сетях», — заключил градоначальник.

Напомним, Нагорная теплоцентраль — один из крупнейших объектов теплоснабжения города. Она обеспечивает теплом Советский и Нижегородский районы города. Сегодня к ней подключены почти 700 километров теплосетей.

Ранее сообщалось, что пробные топки в Нижнем Новгороде начнутся 1 сентября. Это позволит оперативно перейти к запуску отопления при необходимости.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Отопительный сезон Теплоснабжение Юрий Шалабаев
Поделиться:
Новости по теме
03 августа 2026 14:48
Новые тарифы на газ в Нижегородской области: что изменится с октября
30 июля 2026 07:00
Показания счётчиков и оплата ЖКУ: что изменится для нижегородцев с 1 августа
13 июля 2026 10:34
Началась активная фаза II этапа реконструкции Нижегородской станции аэрации
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Ночной забег 2026 в «Столице закатов»: фоторепортаж
03 августа 2026 09:56
Ночной забег 2026 в «Столице закатов»: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных