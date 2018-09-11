Ралли-туризм хотят организовать в Нижегородской области Общество

Ралли-туризм хотят организовать в Нижегородской области

Ралли-туризм хотят организовать в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Информация об организации такого вида туризма прозвучала в ходе круглого стола на Digital Summit, где участники рассмотрели вопросы организации профи- и ралли-рейдов, экспедиций и иных спортивно-массовых мероприятий для автолюбителей и туристов.

Один из участников мероприятия - представитель НКО "Дорожный патруль 52" Андрей Нестеренко, предложил провести в регионе маршруты для трофи-рейдов, а также организовать кубок по преодолению бездорожья.

Еще один участник круглого стола - представитель НКО "Дорожный патруль 52" Борис Соколов предложил создать маршруты для ралли-рейдов через природные или архитектурные достопримечательности.

В итоге участники круглого стола решили ознакомиться с предложениями всех районов области, которые готовы принять такие заезды, и проработать возможность проведения мероприятий внедорожного туризма с общественными организациями и субъектами туристской индустрии.