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Общество

Ралли-туризм хотят организовать в Нижегородской области

21 сентября 2018 18:50  [67] Общество
Ралли-туризм хотят организовать в Нижегородской области

Ралли-туризм хотят организовать в Нижегородской области

Ралли-туризм хотят организовать в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Информация об организации такого вида туризма прозвучала в ходе круглого стола на Digital Summit, где участники рассмотрели вопросы организации профи- и ралли-рейдов, экспедиций и иных спортивно-массовых мероприятий для автолюбителей и туристов.

Один из участников мероприятия - представитель НКО "Дорожный патруль 52" Андрей Нестеренко, предложил провести в регионе маршруты для трофи-рейдов, а также организовать кубок по преодолению бездорожья.

Еще один участник круглого стола - представитель НКО "Дорожный патруль 52" Борис Соколов предложил создать маршруты для ралли-рейдов через природные или архитектурные достопримечательности.

В итоге участники круглого стола решили ознакомиться с предложениями всех районов области, которые готовы принять такие заезды, и проработать возможность проведения мероприятий внедорожного туризма с общественными организациями и субъектами туристской индустрии.

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Теги:
Туризм
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