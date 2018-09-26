Нижегородская Дума одобрила перераспределение 40 млн рублей с ремонта дорог на погашения долгов транспортных предприятий Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Нижегородская Дума одобрила перераспределение 40 млн рублей с ремонта дорог на погашения долгов транспортных предприятий. Такое решение было принято на внеочередном заседании Гордумы по вопросу внесения изменений в бюджет 26 сентября 2018 года.

Всего на заседании присутствовало 29 из 47 депутатов.

Речь идет о том, что ранее на ремонт нижегородских дорог софинансирование осуществлялось в соотношении 50/50 (50% - расходы городского бюджета, 50% - областного). Позднее глава Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановление об изменении процента софинансирования в соотношении 45/55, где 45% - расходы городского бюджета. В результате, депутаты приняли решение высвободившиеся 40 млн рублей направить на возмещение части затрат МП "Нижегородэлектротранс" и МП "Нижегоропассажиравтотранс" (НПАТ).

На комиссии перед основным заседанием депутат Герман Карачевский поинтересовался, как будут распределяться эти средства. "НПАТ уже получил 150 млн рублей в виде субсидий, Нижегородэлектротранс - 250 млн рублей. Куда пошли деньги? Ранее департамент транспорта не смог нам ответить на этот вопрос", - заметил он.

Первый заместитель главы администрации Наталия Казачкова пояснила, что НПАТ средства необходимы на запчасти и ремонт автобусов, а "Нижегородэлектротрансу" - на погашение долгов за электричество во избежание отключения. "По "Нижегородэлектротрансу" долги за электричество составляют 80 млн рублей. После погашения, за счет этих средств, останется около 55 млн рублей долгов. По НПАТ - надо выгонять транспорт на линию", - рассказала она.

В итоге депутаты единогласно поддержали изменения в бюджет. В целом, его параметры не изменились. Доходы по-прежнему составляют 32,937 млрд рублей; расходы – 34, 130 млрд рублей, дефицит – 1, 192 млрд рублей.

Напомним, что бюджет программы "Безопасные и качественные дороги" на 2018 год в регионе составляет 1,8 млрд рублей, в том числе 800 млн рублей - из федерального бюджета, 975,5 млн рублей – из областного бюджета и 30,6 млн рублей – из местного.