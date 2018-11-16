Суд приговорил к условному сроку жителя Шарангского района Нижегородской области, истязавшего свою мать Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд приговорил к условному сроку жителя Шарангского района Нижегородской области, истязавшего свою мать. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 22 ноября 2018 года.

Судом установлено, что в период с марта 2017 года по июль 2018 года 44-летний мужчина постоянно избивал, в том числе, металлической кочергой, свою мать, проживающую совместно с ним в многоквартирном доме в р.п. Шаранга. Отмечается, что мужчина ранее не судим, он злоупотреблял алкогольными напитками.

Как сообщили в прокуратуре, подсудимый свою вину признал и извинился перед потерпевшей. В качестве обстоятельства, смягчающего наказание, суд учел наличие у него малолетних детей.

Суд приговорил мужчину по ч. 1 ст. 117 УК РФ на 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года.