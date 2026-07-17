МВД проверяет факт распыления перцовки в глаза бойцу СВО в Дзержинсек Происшествия

Фото: скриншот программы "Кстати"

В МВД проверяют факт распыления перцовки в глаза бойцу СВО в Дзержинске, выяснила редакция НИА «Нижний Новгород».

Как рассказали в сюжете «Кстати» (16+), двое мужчин в камуфляже пришли в местный бар, но их не пустили, сославшись на дресс-код. Тогда они переоделись и попробовали пройти в заведение снова, но и эта попытка не увенчалась успехом.

Вскоре на место прибыли люди, представившиеся сотрудниками группы быстрого реагирования. Они распылили перцовку в лицо одного из военных.

Потерпевший показал журналистам медицинскую справку. В ней указано, что у мужчины химический ожог конъюнктивы, роговицы и век обоих глаз.

«Я сейчас на больничном. Глаза болят, работать не могу», — сказал ветеран СВО, уточнив, что временно ходит в солнцезащитных очках.

Владелец питейного заведения уверяет, что не знает, кто напал на несостоявшихся посетителей бара. Однако уточнил, что мужчины были нетрезвыми, потому им было отказано в обслуживании.

«Камеры на улице нет, так что инцидент не зафиксирован. Но после случившегося мы ее заказали», — добавил бизнесмен.

Редакция НИА «Нижний Новгород» выяснила, что 11 июля в отдел полиции поступило сообщение от потерпевшего. Участник конфликта установлен и опрошен полицейскими. Пострадавший направлен на прохождение судмедэкспертизы.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой действиям всех участников конфликта будет дана правовая оценка», — заявили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.