Новые правила выдачи медицинских справок введут в России
На каком этапе находится проект оперного театра на Гребном канале
"Почта России" заработает по-новому в Нижегородской области
Появилась онлайн-карта по наличию бензина в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
17 июля 2026 14:38
Эксклюзив
МВД проверяет факт распыления перцовки в глаза бойцу СВО в Дзержинсек
17 июля 2026 13:53
Пособника мошенников с переводами на 49 млн рублей задержали в Нижнем Новгороде
17 июля 2026 13:14
Мужчина утонул в Нижнем пруду в Выксе
17 июля 2026 11:56
Трех граждан Индии выдворили из Нижегородской области
17 июля 2026 10:59
Лжеполицейский похитил 11 млн рублей у нижегородского пенсионера
17 июля 2026 10:13
Стало известно, в каких районах Нижнего Новгорода чаще происходят ДТП с детьми
17 июля 2026 09:36
Прокуратура начала проверку после ДТП с поездом под Нижним Новгородом
17 июля 2026 09:04
ДТП на ж/д переезде в Нижегородской области привело к задержке поездов
16 июля 2026 18:17
Сотрудник торгового дома «Заречный» умер на работе в Нижнем Новгороде
16 июля 2026 17:00
Бастрыкин заинтересовался еще одним аварийным домом на Бору
Происшествия

МВД проверяет факт распыления перцовки в глаза бойцу СВО в Дзержинсек

17 июля 2026 14:38 Происшествия
боец

Фото: скриншот программы "Кстати"

В МВД проверяют факт распыления перцовки в глаза бойцу СВО в Дзержинске, выяснила редакция НИА «Нижний Новгород».

Как рассказали в сюжете «Кстати» (16+), двое мужчин в камуфляже пришли в местный бар, но их не пустили, сославшись на дресс-код. Тогда они переоделись и попробовали пройти в заведение снова, но и эта попытка не увенчалась успехом.

Вскоре на место прибыли люди, представившиеся сотрудниками группы быстрого реагирования. Они распылили перцовку в лицо одного из военных.

Потерпевший показал журналистам медицинскую справку. В ней указано, что у мужчины химический ожог конъюнктивы, роговицы и век обоих глаз.

«Я сейчас на больничном. Глаза болят, работать не могу», — сказал ветеран СВО, уточнив, что временно ходит в солнцезащитных очках.

Владелец питейного заведения уверяет, что не знает, кто напал на несостоявшихся посетителей бара. Однако уточнил, что мужчины были нетрезвыми, потому им было отказано в обслуживании.

«Камеры на улице нет, так что инцидент не зафиксирован. Но после случившегося мы ее заказали», — добавил бизнесмен.

Редакция НИА «Нижний Новгород» выяснила, что 11 июля в отдел полиции поступило сообщение от потерпевшего. Участник конфликта установлен и опрошен полицейскими. Пострадавший направлен на прохождение судмедэкспертизы.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой действиям всех участников конфликта будет дана правовая оценка», — заявили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Полиция проверки СВО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
VK Fest 2026 отгремел в Нижнем Новгороде: самые яркие кадры
12 июля 2026 18:30
VK Fest 2026 отгремел в Нижнем Новгороде: как это было
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных