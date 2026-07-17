Дворника нашли мертвым в парке в Нижегородской области

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54-летний дворник найден мертвым в парке культуры и отдыха П.М. Зернова в Сарове, сообщили в Гострудинспекции по Нижегородской области.
Тело работника МБУК ЦРКиИс обнаружили примерно в 6:30 16 июля. Прибывшие медики констатировали смерть.
Трудовая инспекция начала расследование. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.
Ранее сообщалось, что сотрудник торгового дома «Заречный» умер на работе в Нижнем Новгороде.
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