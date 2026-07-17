Стало известно, в каких районах Нижнего Новгорода чаще происходят ДТП с детьми

Фото:
С начала 2026 года в Нижнем Новгороде произошло 84 дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних. В этих авариях травмы получили 88 детей, один ребенок погиб, сообщили в отделе ГИБДД Управления МВД России по городу.
Больше всего ДТП с участием детей зарегистрировали в Автозаводском районе — 26. Еще 17 таких аварий произошло в Сормовском районе, 15 — в Нижегородском.
Чаще всего в дорожных происшествиях травмировались дети-пешеходы — 34 человека. Еще 22 несовершеннолетних пострадали в качестве пассажиров автомобилей.
Кроме того, травмы получили 26 детей, управлявших механическими транспортными средствами, включая СИМ, а также шесть подростков, находившихся за рулем мототранспорта. Один ребенок погиб.
За первое полугодие сотрудники Госавтоинспекции также пресекли 79 нарушений правил дорожного движения, допущенных несовершеннолетними. В 31 случае подростки управляли авто- или мототранспортом, не имея водительских прав.
Родителей нарушителей привлекли к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
Ранее сообщалось, что грузовой поезд столкнулся с фурой на переезде в Нижегородской области.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+